Dolcenera e il nuovo singolo “Spacecraft”

L'artista ci racconta l'inedito che farà parte del nuovo album in uscita ad autunno Dolcenera Credit: © Chiara Mirelli Giulia Ciavarelli







Un podcast, un programma in tv e tanta musica nuova: Emanuela Trane, in arte Dolcenera, è tornata a far sentire la sua voce regalando al pubblico un'anticipazione di quelli che saranno i suoi progetti futuri. L'artista è reduce dall'esperienza con Carlo Conti nel talent "The Band", il nuovo show di Rai1 che l'ha vista protagonista come coach insieme ad altri colleghi della musica italiana: «L'obiettivo era far capire l'importanza di tornare a suonare dal vivo, si è sentita l'energia dei giovani musicisti e l'ho vissuto in maniera leggera e sincera» ha raccontato a Sorrisi.

In contemporanea con la partecipazione al talent, Dolcenera pubblica a fine aprile anche un nuovo singolo: «Sono successe tante cose in questi anni e durante questo lockdown ho scritto "Spacecraft": in un periodo allucinante, quasi apocalittico, la sensazione dominante era la voglia di incontrarsi».

L'inedito è una canzone romantica dallo stile cinematografico, quasi come una sceneggiatura, che rappresenta uno stato d'animo conteso tra la consapevolezza della fine di un sentimento e la nostalgia di una grande emozione. «La composizione e la scrittura del brano è stato un flusso unico e onirico, un brano dall'ambientazione spaziale che coglie l'immaginario futurista tipico degli Anni 80» aggiunge.

La canzone è accompagnata da un videoclip diretto da Bendo: «Il video non è stato facile da girare ma ho avuto l'aiuto di una produzione che mi è stata vicina. Il risultato è molto bello e concettuale» racconta l'artista, che vediamo immersa in uno scenario in cui l'estetica urbana si miscela a luci scintillanti e immaginari onirici.

“Spacecraft” arriva in radio dopo il successo dei brani “Amaremare”, che l’ha portata ad essere testimonial permanente di Greenpeace e invitata alle iniziative di Greta Thunberg, e “Nuovo giorno nuova luce” adattamento e reinterpretazione del brano “Feeling good” di Nina Simone. Quest'ultima è anche una delle protagoniste del nuovo podcast di Dolcenera: “Una canzone, una storia - Psicografia di un’artista femminile” è un’analisi psico-filosofica di artiste femminili che hanno segnato la storia della musica, attraverso lo studio delle loro canzoni più rappresentative e delle vicende mai casuali della loro vita.

Come ci ha anticipato la stessa Dolcenera, questo è solo il primo tassello di un progetto più ampio: «In autunno uscirà il nuovo album, che conterrà questo brano ma anche un singolo che uscirà quest'estate».