“Domenica mattina”: il nuovo singolo di Cimini

19 Febbraio 2021 | 10:18 di Cecilia Esposito

Dopo i due brani "Scuse" e "Innamorato", Cimini torna con il nuovo singolo e nel migliore dei modi, il suo. Sì, perché il cantautore calabrese ormai di casa a Bologna è sempre riuscito a rendere proprio e personale un genere, quello della musica indie, che spesso si perdere nei cliché d'ordinanza. E così arriva "Domenica mattina", singolo che conferma le peculiarità di Cimini, capace di regalarci una canzone senza tempo, leggera come un evergreen di un'epoca fa.

«Un puzzle di ricordi della sera prima da mettere insieme, tutti i dubbi esistenziali sulla vita e sulle scelte fatte, rimorsi e pentimenti dall’adolescenza ai trent’anni. Tutto chiuso in una domanda: era giusto cambiare così?» così Cimini descrivere "Domenica mattina", una canzone dai toni malinconici che racconta un risveglio col mal di testa e tutte le conseguenze dei postumi e dei vent'anni. Uno stato d'animo che ben conosciamo e che il cantautore è riuscito a mettere in musica con immagini tanto evocative quanto comuni a tutti noi, diventando un caro amico con cui passeresti volentieri una serata insieme. Cantautorato pop di qualità, e qua e là riecheggiano i grandi artisti della canzone italiana, per un pezzo che è già un classico degno di essere ascoltato nella calma della domenica mattina.