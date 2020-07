“Dorado” è il nuovo singolo di Mahmood e Sfera Ebbasta

Atmosfere esotiche per questa canzone perfetta per l'estate, che festeggia anche un ospite davvero speciale

10 Luglio 2020 | 11:04 di Cecilia Esposito

Dopo il feat. con Massimo Pericolo per "Moonlight Popolare", Mahmood sceglie un altro rapper italiano per il suo nuovo singolo "Dorado": Sfera Ebbasta. I due sono affiancati da Feid, l'artista reggaeton di fama internazionale, mentre la produzione è affidata a DRD, ovvero Dardust, che ha già messo la propria firma su numerosi successi di Mahmood e non solo.

"Dorado" è una hit estiva perfetta, con le sue sonorità esotiche e torride - e una nota cupa in perfetto stile Mahmood - vi accompagnerà fino a settembre, facendovi sognare luoghi lontani e misteriosi.

Non è tutto, un altro personaggio ha preso parte al singolo: Bugs Bunny. Il coniglio più amato nel mondo, infatti, ha deciso di festeggiare i suoi 80 anni comparendo sulla cover del brano.