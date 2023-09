“Dormiveglia” di Ariete: la paura prima dell’amore

Dal 29 settembre, il singolo è un manifesto perfetto del suo nuovo disco ”La notte” Alessandro Alicandri







L'ultimo album di Ariete, “La notte”, è davvero bello. Al di là delle singole canzoni, è interessante l'atmosfera che crea, il suo modo di raccontare gioie e dolori in modo vellutato e soprattutto vero. Il sound, parecchio ispirato alle sonorità del movimento lo-fi che in modo diverso hanno sempre caratterizzato la sua musica, qui raggiungono un apice molto interessante. In questo senso, “Dormiveglia” è un singolo particolarmente simbolico per descrivere questo disco, tra l'altro partito molto bene in termini di streaming. Nella scheda del disco, il brano viene descritto così:

È come una pagina di un diario personale: la cantautrice ci porta in una dimensione profondamente

malinconica con il racconto di un amore finito in un limbo emotivo causato dall’incertezza di poter stare

davvero insieme che provoca lo stesso effetto della dormiveglia. Stiamo dormendo, ci stiamo lasciando

andare ma non completamente perché il timore che tutto finisca non lascia spazio alla pace. Crescendo ha capito cosa significa imparare ad amare anche se stessi.

In effetti c'è un momento, spesso molto breve quando ci si innamora, nel quale si prova più paura che amore. Tutte le sindromi, le insicurezze, le ferite passate e quelle mal curate, si riuniscono attorno al tavolo del nostro cervello per ricordarci che in tutta probabilità soffriremo ancora. Per fortuna alcuni sentimenti riescono a sospendere quelle emozioni e cominciare a godersi l'incanto dell'amore. Il dormiveglia ci tiene svegli perché le energie sembrano decuplicate, non ci fanno dormire. Abbiamo quasi paura di lasciarci andare, per paura che tutto finisca come in un sogno.