Dotan presenta il nuovo singolo “There Will Be a Way”

18 Novembre 2020 | 10:35 di Giulia Ciavarelli

Numeri da record, dischi di platino e numerosi riconoscimenti hanno portato Dotan Harpenau, in arte Dotan, a continuare a raccontarsi in maniera intima e introspettiva attraverso le canzoni, alcune conservate nel cassetto per diversi anni.

È il caso di "There will be a way", il nuovo singolo pubblicato il 6 novembre su tutte le piattaforme di streaming: «L’ho scritta due anni fa ma l’ho finita durante i mesi del lockdown. Stavo camminando per le strade di Londra ed è stato uno dei primi giorni in cui mi sono sentito di nuovo vivo dopo un periodo buio. Avevo questa melodia in testa, ho preso il telefono e l’ho registrata» ci ha raccontato Dotan dal suo studio di registrazione.

Abbiamo iniziato a conoscere meglio la sua storia musicale, dalla gavetta nei salotti ai grandi festival, in occasione dell’uscita di due canzoni che hanno preceduto il terzo singolo: "Numb", biglietto da visita che ha conquistato il pubblico italiano mentre con "No Words" si è messo a nudo raccontandosi attraverso personali esperienze di vita.

Per l’artista di origini israeliane, "There Will Be a Way" è il terzo atto di una autentica consacrazione: «“Quando usciremo?” mi sono chiesto in un periodo in cui siamo stati travolti da sentimenti travolgenti e oscuri. Avevo bisogno di trovare una canzone che mi desse il potere di superarlo. È una specie di canzone di battaglia e speranza, non parla di me ma di uno stato d'animo universale» conclude Dotan intonando, solo per Sorrisi, alcune note della sua nuova canzone.