DRD: “DeFuera” è il nuovo singolo con Ghali, Madame e Marracash

15 Luglio 2020 | 15:47 di Giulia Ciavarelli

Dardust, uno tra i produttori e compositori più apprezzati del momento, presenta al pubblico la sua anima pop. Da mercoledì 15 luglio sulle piattaforme digitali c'è un nuovo singolo, "Defuera", firmato con lo pseudonimo DRD. Se da una parte il suo nome rimane legato al lavoro di musica strumentale, dall'altro il produttore si muoverà nel terreno pop, come ha già fatto negli ultimi anni, collaborando a tanti successi: da "Riccione" e "Love" dei Thegiornalisti, "Guaranà" di Elodie e, tra gli ultimi, "Dorado" di Mahmood con Sfera Ebbasta e Feid.

Insieme a lui una combo musicale inedita ma molto interessante: tre nomi importanti che rappresentano il presente e il futuro della scena rap italiana ovvero Ghali, Madame e Marracash.



«"DeFuera" è un brano che rispecchia la mia visione nella contaminazione del pop del futuro. Nella produzione troviamo la Wave Latin, il sapore esotico mediorientale, così come l’elettronica più pura che affonda le radici nella mia passione per i grandi gruppi dei '90 come Daft Punk o Chemical Brothers. Ma il tutto proiettato nel futuro con l’attitude dei tre dei protagonisti assoluti della scena urban pop, per la prima volta insieme in una combo assolutamente inedita» racconta DRD.

«Ghali si presenta sul lato vocale con delle sfumature inedite e sorprendenti per il suo stile e Marracash ha risposto dando un altro grande valore sul lato del testo e della metrica. Madame è la next big thing del nuova wave urban pop. Con la sua vocalità unica in Italia, ha reso il chorus del brano iconico» conclude.