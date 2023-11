Dua Lipa apre un nuovo capitolo con il singolo “Houdini”

Scritto con la collaborazione di Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker dei Tame Impala, il brano è accompagnato da un video ufficiale tra coreografia e giochi di specchi Dua Lipa Redazione Sorrisi







Torna Dua Lipa e lo fa con “Houdini”, il nuovo singolo è uscito a mezzanotte, ai primi tocchi di orologio del 10 novembre, e apre un nuovo capitolo del suo percorso musicale dopo il successo di “Future Nostalgia”. Un avvicinamento quindi al suo prossimo progetto, il brano «Rappresenta le parti più leggere e liberatorie della mia vita da single» spiega la popstar «È molto ironico, ci si chiede se qualcuno valga davvero la pena di essere preso in considerazione o se, alla fine, ci si pentirà. Non sai mai dove ti porterà qualcosa, è il bello di essere aperti a qualsiasi cosa la vita ti proponga. Non vedo l'ora di condividere questa sensazione con i miei fan».

Il brano è scritto dalla stessa Dua Lipa insieme a Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker dei Tame Impala, il gruppo è stato determinante per la realizzazione del progetto, prodotto da Parker e Harle.

Il video

Se “Houdini” rievoca la sensazione del pieno della notte «Quando la notte sta per finire e sei sudato, ma non vuoi che la festa finisca», il video musicale ci porta inuma sala da ballo, mentre Due Lipa rivede la sua coreografia sotto le luci che si riflettono sugli ampi specchi della stanza. Uscito a mezzanotte insieme al singolo, il video ufficiale è diretto da Manu Cossu con il direttore della fotografia André Chemetoff.