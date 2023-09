”Durare” di Laura Pausini celebra l’amore che tende all’eternità

Il 15 settembre un nuovo brano dell'artista, prodotto da Paolo Carta con Michelangelo Alessandro Alicandri







Amare è creare un cosmo, una galassia di pianeti giganteschi e pieni di scoperte, Un'esplorazione spaziale dove stranezze, luoghi insolitamente familiari, rifugi e pericoli si mescolano in un'esperienza irripetibile. L'avventura spaziale dell'amore è raccontata nel nuovo brano di Laura Pausini "Durare", un brano che racconta un tema prezioso: l'eccezionalità di un rapporto che permane nel tempo.

Il brano, scritto con Edwin Roberts e Paolo Antonacci e prodotto da Paolo Carta con Michelangelo (il musicista e produttore diventato popolarissimo per i brani realizzati con Blanco) si uniscono alla maniera congeniale per l'artista: è una ballad romantica in un senso classico ma con un sapore inedito. "Lo vedi quanto è bello dividersi un destino", canta Laura, ricordando che l'amore non è una vita limitata, ma una somma di vite che si moltiplicano, che diventano infinite... non come la vita, purtroppo, ma come lo sono invece i sentimenti.

"Anime parallele" è l'album nel quale sarà contenuta "Durare": il disco in uscita il 27 ottobre avrà il consueto lancio internazionale in lingua italiana e spagnola, in vinile e cd con 16 brani e una speciale (e molto interessante) versione deluxe che contiene due brani "extra" (in versione italiana e spagnola) e due in versione live. Il 2 dicembre allo Stadium di Rimini ci sarà il raduno ufficiale chiamato Launatici, un'occasione come sempre imperdibile e esclusiva per i membri dello storico (e curatissimo) fan club per incontrare l'artista in una situazione festosa e decisamente informale.