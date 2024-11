È tornato Alberto Urso con il nuovo singolo “Atlantide”

Uscito lo scorso 1° novembre, il brano segna un nuovo capitolo nella carriera del tenore pop Antonella Silvestri







Dopo un tour internazionale che lo ha visto impegnato con oltre centocinquanta concerti tra Stati Uniti e Canada, Alberto Urso, con la sua voce potente e versatile, è pronto a riabbracciare l'Italia con il suo nuovo singolo, "Atlantide". Uscito lo scorso 1° novembre, il brano segna un nuovo capitolo nella carriera del tenore pop, anticipando un progetto discografico più ampio che vedrà la luce nel 2025.

Il viaggio musicale di Urso, iniziato con la vittoria ad "Amici" di Maria De Filippi nel 2019, lo ha portato a conquistare palcoscenici prestigiosi in tutto il mondo, dalla Hollywood Bowl di Los Angeles alla Royal Albert Hall di Londra. Collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di Katherine Jenkins e Russell Crowe hanno consolidato la sua fama internazionale, ma è proprio nel cuore dell'Italia che l'artista ha scelto di tornare per condividere la sua nuova creazione.

"Atlantide" è un invito all'amore, un inno alla passione e alla speranza. Il brano, con melodie moderne e internazionali, presenta un testo ricco di significato che narra un percorso di profonda trasformazione e crescita personale

"Atlantide" rappresenta una rinascita nella tua carriera artistica. Qual è stato il momento in cui hai sentito il bisogno di scrivere un brano che parlasse di amore e speranza?

«Questa canzone, scritta a sei mani con Daniele Coro e Diego Mancino, parla di un amore ritrovato, di un legame sentimentale o di semplice amicizia che, nonostante la distanza, si ricompone in modo ancora più forte. Questo pezzo rappresenta per me il ritorno in Italia come solista. Ho anche aperto la mia etichetta discografica, la “Urso Label”, distribuita da Warner».

Dopo un tour internazionale così vasto, quali stimoli e influenze hai portato a casa da quel viaggio?

«Negli Stati Uniti e in Canada ho avuto la possibilità di crescere, di formarmi e di prendere più dimestichezza con il palco. Un’esperienza che ha consentito di allargare la mia rete di contatti con produttori internazionali. L’album, per esempio, è stato prodotto a Nashville».

Hai un legame speciale con il mito di Atlantide? Se sì, come hai tradotto questo simbolo nel linguaggio musicale?

«È un titolo metaforico e non è strettamente autobiografico. Il video l’abbiamo girato alla Scala dei turchi ad Agrigento, in una meravigliosa mattina. È un po’ un’isola che non c’è…».

La tua voce, spesso definita come un ponte tra il pop e il lirico, ha un’incredibile versatilità. Quanto è importante per te mantenere questa contaminazione tra generi?

«Ho voluto aprire la mia etichetta discografica per non seguire la moda. Oggi c’è la tendenza a creare canzoni che durano pochi mesi. Io rimango fedele alla mia tradizione pop-lirica anche se nel mio disco c’è una ventata di freschezza. È così difficile conservare la propria identità in un contesto dominato da produttori che, pur non conoscendo la musica, sono esperti di informatica e vanno molto di intelligenza artificiale. Mi chiedo dov’è la vera arte. E’ tutto molto veloce e svanisce in un battibaleno».

Il tuo percorso professionale ha il sapore di una favola. Da "Amici" ai palcoscenici di Hollywood Bowl e Royal Albert Hall. C’è stato un momento in cui hai pensato di aver raggiunto il tuo personale “Atlantide"?

«La mia è veramente una bella fiaba ma dietro le quinte di questa soddisfazione c’è un lavoro immane contornato anche da momenti bui. Già il solo fatto di essermi trasferito all’estero per trovare uno spazio non è stata una passeggiata. Ho dovuto imparare in gran fetta l’inglese, ho impiegato del tempo per capire come funzionano le dinamiche in America. Quello che ho scoperto è che gli stranieri adorano la musica italiana. In ogni posto dove andavo mi sentivo a casa perché tutti cantavano "O’ sole mio", "Nel blu dipinto di blu", "Nessun dorma". Dietro la favola, ci sono tanto studio, una marea di sacrifici e rinunce».

Collaborazioni prestigiose con artisti di fama mondiale: cosa ti hanno lasciato Katherine Jenkins e Russell Crowe?

«Con la Jenkins ho duettato alla Royal Albert Hall di Londra ed è stata un’emozione indescrivibile. Spero di poter cantare ancora con lei. Senza parlare della gioia che ho provato di cantare "Gladiator" al Colosseo assieme a Crowe. Un onore immenso».

"Atlantide" anticipa un progetto discografico che vedrà la luce nel 2025. Ci saranno sonorità inedite o un ritorno alle tue origini musicali?

«L’album, prodotto in America, comprende una decina di brani dei quali molti inediti scritti da me assieme ad altri autori. Sono presenti canzoni autobiografiche ma ascolterete tanti featuring di cui non posso svelare ancora nulla».

Dopo aver conquistato il pubblico internazionale, cosa significa per te tornare a cantare per il pubblico italiano?

«Tornare a casa ed esibirsi per il pubblico italiano che è il mio pubblico, non ha prezzo. La gente che mi segue ancora, è la stessa che mi ha apprezzato durante il mio percorso ad "Amici". Non vedo l’ora di rientrare in Italia nel nuovo anno ed esibirmi nei live».