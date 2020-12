Ed Sheeran torna a sorpresa con il nuovo singolo “Afterglow”

22 Dicembre 2020 | 17:04 di Giulia Ciavarelli

Il regalo natalizio per i fan di Ed Sheeran si intitola "Afterglow": annunciato a sorpresa sui social, è arrivato il 21 dicembre con un videoclip in allegato e una cover disegnata interamente dallo stesso cantautore. La traccia è stata scritta con David Hodges e Fred, che lo ha prodotto insieme a Sheeran. Alla co-produzione anche i due fratelli salernitani Parisi, che avevano già collaborato con lui per l'album precedente.

«Hey ragazzi. "Afterglow" è una canzone che ho voluto pubblicare per voi. È una canzone che amo e spero che piaccia anche a voi! Vi auguro di passare delle belle feste e un buon anno nuovo. Io torno nella terra di mio papà» scrive l'artista, che aveva fatto il suo ritorno sui social per annunciare la nascita della sua prima figlia.

Da quando è apparso nella scena musicale inglese nel 2010, l’artista di Suffolk è riuscito ad affascinare milioni di fan in tutto il mondo con il suo talento senza pari nel comporre brani (e nel cantarli) e riuscendo a entrare in relazione con ognuno dei suoi fan. Il suo pubblico lo continua a seguire con grande affetto: è stato incoronato recentemente come l'artista britannico più ascoltato in Uk nel 2020.