Elisa e Rkomi: «”Quello che manca” è un nuovo episodio della nostra amicizia»

Disponibile da venerdì 11 febbraio, il singolo è contenuto nel nuovo album di Elisa in uscita il 18 febbraio Giulia Ciavarelli







Non c'è stato tempo di riprendersi dalla settimana sanremese che Elisa e Rkomi annunciano (a sorpresa) sui social una bella novità musicale: entrambi protagonisti della 72esima edizione del Festival di Sanremo con i brani "O forse sei tu" e "Insuperabile", tornano a duettare insieme nel singolo "Quello che manca", disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 11 febbraio. Il brano fa parte della corposa tracklist di "Ritorno al futuro / Back to the future", il nuovo progetto discografico di Elisa che verrà rilasciato il 18 febbraio.

Il loro sodalizio artistico risale al 2019 con l'uscita di "Blu", una hit pop dalle venature malinconiche che racconta, attraverso immagini e suggestioni, la difficoltà di essere se stessi. Il brano, insieme ad altre collaborazioni con Ghali, Carl Brave e Sfera Ebbasta, è contenuto nel secondo disco in studio di Rkomi dal titolo "Dove gli occhi non arrivano".

«“Blu” è una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte. La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. “Quello che manca” è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro» raccontano sui social.