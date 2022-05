Elisa: “Litoranea” è il nuovo singolo con Matilda De Angelis

Un duetto inaspettato per questa rivisitazione del brano già presente in "Ritorno al futuro/Back to the future" Giulia Ciavarelli







Il viaggio tra atmosfere malinconiche e sognanti la rendono una colonna sonora perfetta per l'estate. S'intitola "Litoranea" e a pubblicarla è Elisa, la cantautrice dei record sceglie di farsi affiancare dall'attrice Matilda De Angelis nella rivisitazione di un brano già presente nell'ultimo album certificato disco d’oro “Ritorno al Futuro / Back to the Future” (Island Records).

Dopo il successo di "O forse sei tu", certificato platino e presentato all'ultimo Festival di Sanremo, l'artista sceglie come nuovo singolo il brano “Litoranea”. Scritto da Calcutta, Davide Petrella e Gaetano Scognamiglio, è un duetto d'eccezione che si muove tra sonorità elettroniche e un trascinante incedere funk che sfocia in uno straordinario mix di mondi sonori.

Matilda De Angelis, attrice di fama internazionale, ha più volte espresso la sua passione per il canto e questa è stata una bella occasione per metterla in pratica con una delle cantautrici più apprezzate della scena italiana.

Elisa, come molti altri colleghi, sarà impegnata in un grande progetto live pensato per il pianeta: prima i tre grandi appuntamenti di Heroes Festival 2022 all'Arena di Verona e poi via al “Back to the Future Live Tour”, un viaggio di 20 date che avranno come location scenari naturali per un protocollo a basso impatto ambientale.