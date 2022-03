“Bagno a mezzanotte”, il nuovo singolo e video di Elodie

L'artista pubblica un nuovo brano scritto da Elisa e disponibile da mercoledì 9 marzo su tutte le piattaforme digitali Giulia Ciavarelli







Li avevamo visti lavorare insieme in Toscana nell'estate 2021 e ora conosciamo i frutti del loro incontro: "Bagno a mezzanotte" è il nuovo singolo di Elodie, disponibile da mercoledì 9 marzo su tutte le piattaforme digitali, scritto da Elisa e prodotto da Marz e Zef. Questa canzone arriva dopo il successo di "Vertigine", disco d'oro da quasi 30 milioni di stream, e "La coda del diavolo" insieme a Rkomi.

«È qui dentro la mia festa» canta Elodie in un brano dal sound dance molto orecchiabile che racconta l'importanza di essere ciascuno la sorgente della propria felicità, senza aspettare l'approvazione o il giudizio degli altri.

«È un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all’alba. Collaborare con Elisa è per me sempre fonte di ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica e gli altri» dice Elodie.

Ad accompagnare il singolo c'è anche un videoclip molto sensuale diretto dai The Morelli Brothers dove Elodie gioca e si diverte con l'obiettivo della macchina da presa: numerosi i richiami al mondo del cinema, dall'utilizzo del bianco e nero in netto al netto contrasto con l'ottica postmoderna fino alla citazione dell’iconica scena del film di Paul Verhoeven, “Basic Instinct”, affidata alla special guest Ambrosia.