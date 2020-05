Elodie: il nuovo singolo è “Guaranà”

13 Maggio 2020 | 10:01 di Giulia Ciavarelli

Maggio è il mese scelto ogni anno dagli artisti per lanciare i brani estivi e anche in questo momento così particolare la musica non si ferma: la prima, infatti, a lanciare un singolo perfetto per l'estate è Elodie.

Da mercoledì 13 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali "Guaranà", il nuovo brano dell'artista per Island Records. L’inedito, scritto da Davide Petrella e Dardust, che ne ha curato anche la produzione, rientra in modo assolutamente coerente nel mondo musicale delineato all'interno di "This is Elodie".

Sui social annuncia il brano con un nuovo look: «Le treccine sono state fatte dalle dolci mani di mia madre Claudia» scrive pubblicando uno scatto dove la vediamo in costume immersa nella natura. Una "nuova Elodie" che riflette le atmosfere di “Guaranà", canzone energica e piena di un ritmo molto coinvolgente.

Il nuovo inedito estivo arriva dopo il successo al Festival di Sanremo con "Andromeda", una tra le canzoni più trasmesse in radio insieme a "Nero Bali", "Margarita" e "Pensare Male" con i The Kolors. Fino ad oggi ha raggiunto oltre 1.6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e più di 200 milioni di visualizzazioni sul proprio canale Youtube.

A causa dell'emergenza coronavirus, Vivo Concerti ha comunicato lo spostamento dei due concerti specialidi Elodie, previste a Milano e Roma il 16 e il 18 aprile, rispettivamente al 30 settembre presso la Santeria Toscana e al 3 ottobre presso il Teatro Centrale.