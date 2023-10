Elodie: «Sono libera di esprimermi e fare ciò che voglio, lo farò per tutta la vita»

"Red Light", un clubtape tutto da ballare, e una data in più al Forum di Assago: l'artista ci racconta i nuovi progetti Giulia Ciavarelli







«Questo non è un album, ne un EP: è un clubtape da ascoltare con un drink in mano»: si intitola "Red Light" il nuovo progetto di Elodie prodotto interamente da Dardust, che non andrà in classifica, disponibile da venerdì 6 ottobre: «Volevo portare qualcosa di nuovo al pubblico che verrà al Forum»: sette tracce, tra cui l'ultimo singolo "A fari spenti", che saranno propedeutiche al primo tour dell'artista nei palasport italiani: sperimenta, gioca con la musica e provoca con le parole per un risultato dalle sonorità club che «è pensato per far ballare chiunque in qualsiasi luogo».

«"Red Light" mi permette di esprimermi a 360 gradi e giocare, mi sembrava doveroso farlo per ringraziare chi mi segue e ringraziare chi verrà a vedermi» ribadisce alla stampa, che ha riunito in un locale milanese per presentare questo progetto e annunciare una nuova data, la festa finale del 9 dicembre al Mediolanum Forum di Milano.

La direzione creativa è stata affidata a The Morelli Brothers, che a ogni brano hanno abbinato un videoclip: dalla sarcastica "Glamour", che vede la partecipazione di Anna Dello Russo, che tratteggia una visione ironica del mondo della moda a "Elle" dove rivendica la libertà schierandosi contro il giudizio altrui.

Ed è su questo argomento che Elodie si concentra: «Ho la libertà di esprimermi e fare ciò che voglio, lo farò per tutta la vita. Il corpo è mio e non ho alcun tipo di pudore: deve esserci per i brutti pensieri che abbiamo, non per come ci mostriamo».

«La cosa di cui sono molto orgogliosa è aver ricevuto la cover dal fumettista Milo Manara» dice sorridendo «Sono andata a casa sua e gli ho mostrato visivamente il progetto, ha scelto lui questa foto. Sono troppo felice! Al centro c'è il tema dell'indipendenza femminile e la potenza del corpo».

Un disegno che richiama una foto molto chiacchierata: «C'è chi mi chiede: "Ma c'era bisogno di scoprirsi?" Io rispondo si, il corpo è mio. L'ho mostrato in questi visual insieme alla sessualità in tutte le sfaccettature».

Tra le sue ispirazioni più grandi a livello musicale c'è Madonna: «Mi sono innamorata di quel modo di fare musica, la guardavo quando ero piccola. Non c'è bisogno di fare paragoni ma le grandi icone ti danno la possibilità di sognare, e lei mi ha dato la forza di dire che posso essere tutto quello che voglio, in qualsiasi declinazione. L'album "Confessions on a Dance Floor" me lo ascolto almeno una volta alla settimana!».

Prima di assistere agli show di Elodie in giro per l'Italia, ci sarà la possibilità di vederla sul piccolo schermo: l'artista sarà protagonista di un contenuto speciale targato Sky, “Elodie Show 2023”, in onda il 10 novembre su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8.