Elton John e Britney Spears insieme in “Hold me closer”

Per la prima volta i due artisti collaborano: il 26 agosto, ecco una rivisitazione contemporanea del classico "Tiny Dancer" Cecilia Uzzo







Il baronetto della musica e la principessa del pop: Elton John e Britney Spears collaborano per la prima volta. Il frutto del loro lavoro è "Hold me closer", nuovo brano disponibile su tutte le piattaforme di streaming da venerdì 26 agosto.

Prodotta da Andrew Watt, è una rivisitazione in chiave contemporanea di "Tiny dancer", uno dei brani più amati di Elton John. Dalla sua uscita nel 1971, all’interno dell’album "Madman across the water", la canzone ha immediatamente riscosso un successo incredibile: terza solo a "Rocket Man" e "Your Song" nei numeri globali di streaming. È stata utilizzata nel film di Cameron Crowe "Quasi famosi" del 2000 e ancora oggi, triplo platino, occupa un posto d'onore nella scaletta nel tour mondiale di addio Farewell Yellow Brick Road di Elton John. "Hold me closer" è però anche un mashup di altre canzoni, poiché contiene elementi anche di altri brani, come "The One" (1992) e "Don't Go Breaking My Heart" (1976).

Dopo la collaborazione, lo scorso anno, con Dua Lipa per il singolo "Cold Heart" (Pnau Remix), Elton John ha pensato alla voce di Britney Spears per dare il tocco finale a "Hold me closer": i due artisti si erano incontrati per la prima volta al 22° Annual Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party. Nel 2014 e l’anno dopo Britney Spears aveva scritto su Twitter quanto amasse "Tiny Dancer" di Elton John, instillando nella popstar l'idea di una collaborazione. Finalmente, sette anni dopo, la canzone insieme.

Elton John ha commentato: «Sono entusiasta di aver avuto la possibilità di lavorare con Britney Spears, è davvero un'icona, una delle più grandi popstar di tutti i tempi e in questo brano è straordinaria. Le voglio molto bene e sono felice di quello che abbiamo creato insieme». Altrettanto e, forse, ancora più entusiasta è Britney Spears: «Mi sono sentita molto onorata quando Sir Elton John mi ha chiesto di unirmi a lui in una delle sue canzoni più iconiche. Non vediamo l'ora che i fan la ascoltino! Grazie, Elton, per avermi invitato! Sono così grata di aver avuto l'opportunità di lavorare con te e con la tua mente leggendaria.. ».

Elton John è ancora impegnato nel suo tour di pensionamento che non gli ha impedito, nell’ottobre 2021, di pubblicare il suo 34°esimo disco "The Lockdown Sessions", album composto da 16 brani, tra cui 10 inediti, con numerose collaborazioni, come il singolo con Dua Lipa. Britney Spears è reduce invece da un silenzio discografico che dura dal 2016, anno di pubblicazione di "Glory".