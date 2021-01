Emma e Alessandra Amoroso insieme con il singolo “Pezzo di cuore”

Esce il 15 gennaio il primo inedito cantato insieme. In esclusiva su TV Sorrisi e Canzoni, in edicola dal 5 gennaio

04 Gennaio 2021 | 15:30 di Redazione Sorrisi

Emma e Alessandra Amoroso annunciano in esclusiva su TV Sorrisi e Canzoni, in edicola dal 5 gennaio, il loro primo singolo inedito cantato insieme. Si intitola "Pezzo di cuore" e sarà disponibile dal 15 gennaio.



Le due cantanti sono le protagoniste della nostra copertina e di una splendida intervista in cui raccontano la loro amicizia e la nascita di questa canzone:

Emma: «Mentre ero a Milano per “X Factor”, in un momento libero, ho lavorato in studio con Dario Faini a questa canzone, che Dario ha scritto con Davide Petrella, e più ci lavoravo sopra più mi dava l’idea di una conversazione tra due persone, tra due donne che si vogliono bene. Cosi gliel’ho fatta ascoltare».

Alessandra: «In realtà mi ha detto: “Ti sto inviando un brano, tu canti questa parte e io quest’altra”», poi ha chiuso la chiamata».



