Emma: il nuovo singolo è “Stupida allegria”

06 Dicembre 2019 | 15:20 di Giulia Ciavarelli

Sono trascorse solamente poche settimane dalla pubblicazione del nuovo progetto discografico di Emma Marrone intitolato "Fortuna" e venerdì 6 dicembre esce il secondo singolo estratto dall'album. "Stupida allegria", terzo brano della tracklist, ha un buon ritmo, coinvolgente e orecchiabile, cui si accompagna una sfumatura rap che tira fuori il lato più ruvido della cantante.

Merito dell'aiuto di Franco 126 e Dario Faini: «Un paio di Gin Tonic e una valanga di pensieri e di parole che io e Franco 126 ci siamo rovesciati addosso, una sera a Milano per caso. Questo pezzo nasce proprio così. Franchino e Dardust hanno tirato fuori il mio lato malinconico. Quando siamo circondati da troppo tempo dalla bellezza iniziamo a darla per scontata. Errore gravissimo» racconta Emma riguardo la nascita del pezzo.

Questo e altri successi della cantante salentina saranno i protagonisti della grande festa per i suoi primi dieci anni di carriera: l'appuntamento è il 25 maggio all’Arena di Verona (sold out), giorno che coincide anche con il compleanno di Emma. Ma non è l'unica opportunità per vederla dal vivo: le celebrazioni continuano con Fortuna Live Palasport 2020, il tour di concerti che partiranno ad ottobre e toccheranno i palazzetti di tutto il Paese.

LE DATE DEL TOUR 2020

25 maggio - Verona, Arena



3 ottobre - Jesolo, Pala Invent // data zero

5 ottobre - Assago (Mi), Mediolanum Forum Di Assago

10 ottobre - Roma, Palazzo Dello Sport

13 ottobre - Firenze, Nelson Mandela Forum

16 ottobre - Napoli, Pala Partenope

17 ottobre - Bari, Pala Florio

20 ottobre - Catania, Pala Catania

23 ottobre - Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

24 ottobre - Torino, Pala Alpitour