Emma Marrone: il nuovo singolo “Luci blu” arriva in radio

06 Marzo 2020 | 10:37 di Giulia Ciavarelli

Dopo averla vista recitare nel film "Gli anni più belli", Emma Marrone torna alla musica con un singolo pronto a replicare i successi radiofonici degli ultimi mesi mesi, tra cui "Io sono bella" e "Stupida allegria" estratti dall’ultimo disco di inediti "Fortuna". Da venerdì 6 marzo ascolteremo in radio anche "Luci blu": presentato durante la prima puntata del serale di Amici 2020, il brano è scritto da Davide Simonetta e Simone Cremonini.

«A volte quando ti manca profondamente qualcuno rischi di impazzire. Sei talmente sopraffatto dall’odore della sua assenza che credi di sentire e di vedere la sua presenza intorno a te, accanto a te. I ricordi ti aiutano a sopravvivere a questo dolore così frustrante che ti scava l’anima goccia dopo goccia» scrive Emma sui social per raccontare una ballad intensa che descrive lo stato d’animo di chi vive una storia d’amore stroncata all’improvviso.

«Poi arriva il giorno in cui devi andare avanti e devi imparare a lasciare andare questa persona che se è stata davvero “tua” in qualche modo e in mille forme diverse resterà sempre con te» aggiunge.

Con uno scatto che la ritrae durante le riprese del videoclip, Emma torna a spiegare il significato profondo del nuovo singolo: «Una canzone che al primo ascolto non avevo capito, e poi ho intuito il perché. Mi devasta e a tratti, secondo me, svela anche una fragilità e una dolcezza che io stessa non credevo di possedere. C’era tutto io e te e quelle luci blu, poche parole infilate bene in una ballad che spero faccia emozionare» racconta.

L’album “Fortuna” e tutti i successi del passato discografico di Emma saranno protagonisti di una grande festa che si svolgerà il 25 maggio all’Arena di Verona per festeggiare i primi dieci anni di carriera. A questa unica data si aggiunge un tour programmato a ottobre. Fortuna Live Palasport toccherà tante città italiane da nord a sud: Jesolo, Milano, Roma, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Bologna e Torino.

LE DATE DEL TOUR

25 maggio – Arena di Verona

3 ottobre – Jesolo, Pala Invent (data zero)

5 ottobre – Milano, Mediolanum Forum Di Assago

10 ottobre – Roma, Palazzo Dello Sport

13 ottobre – Firenze, Nelson Mandela Forum

16 ottobre – Napoli, Pala Partenope

17 ottobre – Bari, Pala Florio

20 ottobre – Catania, Pala Catania

23 ottobre – Bologna, Unipol Arena

24 ottobre – Torino, Pala Alpitour