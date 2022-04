Emma Muscat: in radio con il singolo “I am what I am”

Con questo brano rappresenterà Malta, il suo paese d'origine, all'Eurovision Song Contest 2022 Emma Muscat Giulia Ciavarelli







Se sul finale del 2021 l'avevamo lasciata alle prese con il singolo "Più di te", per questo nuovo capitolo musicale Emma Muscat ha in serbo un'altra bella novità ormai nota a tutto il pubblico: parteciperà all'Eurovision Song Contest 2022 rappresentando Malta, il suo paese d’origine. L'annuncio è stato dato qualche settimana fa, ora il brano arriva in rotazione radiofonica da venerdì 15 aprile: ascolteremo molto più spesso in radio "I am what I am", brano inedito per tentare la fortuna e vincere la manifestazione.

In principio era "Out of sight", ma la Muscat cambia idea in corsa e presenta questa canzone: è un inno all’accettazione di sé stessi con i propri difetti, i propri limiti, le proprie diversità e i propri demoni notturni. Anche nel videoclip, prodotto da Borotalco.tv, il messaggio è questo: essere consapevoli del proprio valore e conquistare le piccole cose prendendo in mano la nostra vita senza esitazioni.

Il grande show si terrà dal 10 al 14 maggio a Torino, paese ospitante dopo la vittoria nel 2021 dei Måneskin: insieme a Emma, ci saranno Mahmood e Blanco ma anche Achille Lauro in rappresentanza di San Marino.