Emma Muscat: “Meglio di sera” è il singolo estivo con Astol e Álvaro de Luna

Da venerdì 25 giugno su tutte le piattaforme, il brano dell'ex talento di Amici si aggiunge alla lista delle hit estive

Tra i ritorni discografici dell'estate 2021 c'è anche quello di Emma Muscat, che sceglie la stagione estiva per tornare con il nuovo singolo "Meglio di sera", in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 25 giugno. Il brano vede una collaborazione inedita con il cantautore spagnolo Álvaro de Luna, protagonista di tournée in tutta la Spagna e presenza fissa nella programmazione delle principali radio del Paese.

In "Meglio di sera", Emma sceglie anche di farsi affiancare nuovamente da Astol: i due avevano già duettato in "Sangria", hit certificata oro con oltre 12 milioni e mezzo di stream su Spotify e 20 milioni di view su YouTube.

«Io e Astol ci siamo conosciuti nel 2019, per poi legare maggiormente alcuni mesi fa ad un concerto. Abbiamo legato fin da subito e da lì in poi abbiamo sempre avuto il pensiero di collaborare insieme, fino a che un giorno avevo tra le mani la canzone perfetta» aveva raccontato Emma riguardo la collaborazione precedente con l'artista campano.