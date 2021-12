Emma Muscat: «Voglio trasmettere la forza di credere in se stessi»

Dopo i successi estivi di "Sangria" e "Meglio di sera", l'ex allieva di "Amici" ci racconta l'ultimo singolo "Più di te" Giulia Ciavarelli







Dopo aver ascoltato le sue ultime hit sotto il sole, Emma Muscat torna nelle vesti di "solista" per presentarci il suo nuovo singolo che, a piccoli passi, la sta portando verso un progetto discografico molto più grande e richiesto dai fan: si intitola "Più di te" ed è stato pubblicato il 24 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Dopo il trasferimento a Milano, Emma ci racconta subito del suo ritorno a casa: «All'inizio, con la pandemia in corso, è stato difficile, ma mi sono trovata molto bene. Ho ripreso a scrivere e andare in studio». Da questo flusso creativo hanno preso vita "Sangria" e "Meglio di sera", due hit estive che l'hanno vista collaborare con Astol e poi con il cantautore spagnolo Alvaro de Luna.

«Questa volta mi trovo da sola, con "Più di te" vorrei trasmettere un messaggio di fiducia in se stessi, è un inno all "self-confidence"» commenta la giovane cantautrice «Io mi sento sicura solo quando sono al pianoforte, è la mia forza».

«Il testo del singolo mi rende molto orgogliosa perché sono riuscita a trovare il giusto equilibrio tra quello che volevo dire e la volontà di descrivere una situazione nella quale le persone possono identificarsi» ci dice Emma, che continua a spiegarci come prendono forma le sue opere musicali. «Di solito inizio con la base o gli accordi al piano, poi arriva una melodia avendo già in testa l'argomento che vorrei trattare. Nel mio percorso qui in Italia mi piace lavorare anche con altri autori: essendo madrelingua inglese, mi aiutano molto con il testo».

Emma ci lascia non solo con la promessa di tornare a suonare dal vivo, ma anche di annunciare presto un nuovo album: «Sto lavorando in studio e ci saranno belle sorprese per tutti i miei fan, continuate a seguirmi!».