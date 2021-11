Ermal Meta, il nuovo singolo “Milano non esiste”

Prima del tour nei teatri italiani, l'artista torna a sorpresa con un brano in radio da venerdì 26 novembre Giulia Ciavarelli







Scrivere un nuovo brano e sentire l'esigenza di pubblicarlo subito: è successo a Ermal Meta, che torna a sorpresa con un singolo dal titolo "Milano non esiste". È un piccolo "miracolo" musicale che ha preso forma di recente e da venerdì 26 novembre arriva in tutte le radio e su tutti le piattaforme digitali.

"Milano non esiste" è un brano pervaso da una malinconia prorompente, una composizione chitarra e voce densa di significato che ci invoglia a liberarci di quelle zavorre quotidiane per concedere ampio spazio alle cose importanti, ma soprattutto a quelle che ci fanno stare bene.

«Il singolo parla della frenesia e della velocità con cui ci troviamo a relazionarci ogni giorno all’interno delle nostre vite, a volte sentendoci soli. Racconta la voglia di mettersi in pausa ogni tanto e di guardarsi intorno scegliendo di dedicare la nostra attenzione soltanto a quelle poche cose che riteniamo davvero importanti. Una città può scomparire e in mezzo ad essa possono rimanere due persone. È un sogno, è una scelta. È come mi sono sentito scrivendola» racconta l'artista.

Dopo questo primo antipasto musicale, Ermal Meta tornerà sul palco nella primavera 2022: partirà da Jesolo un lungo tour nei teatri italiani che lo vedrà impegnato a marzo e aprile, da Torino a Brescia, Firenze, Bologna, Livorno, Catania per citarne alcune. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di Ticketone e nei circuiti di vendita autorizzati.

Le date del tour

26 febbraio - Jesolo, Palainvent D

2 Marzo - Milano, Teatro Lirico

3 Marzo - Milano, Teatro Lirico

6 Marzo - Torino, Teatro Colosseo

7 Marzo - Torino, Teatro Colosseo

9 Marzo - Brescia, Teatro Dis_Play

10 Marzo - Padova, Gran Teatro Geox

12 Marzo - Udine, Teatro Nuovo G. Da Udine

14 Marzo - Trieste, Teatro Rossetti

15 Marzo - Bologna, Europauditorium

18 Marzo - Firenze, Tuscany Hall

19 Marzo - Cremona, Teatro Ponchielli

20 Marzo - Lugano, Pala Congressi

23 Marzo - Firenze, Tuscany Hall

26 Marzo - Napoli, Teatro Augusteo

27 Marzo - Roma, Auditorium Parco Della Musica

29 Marzo - Bari, Teatro Team

30 Marzo - Lecce, Politeama Greco

1 Aprile - Catania, Teatro Metropolitan

2 Aprile - Catanzaro, Teatro Politeama

4 Aprile - Avellino, Teatro Carlo Gesualdo

6 Aprile - Livorno, Teatro Goldoni

7 Aprile - Montecatini, Teatro Verdi

9 Aprile - Mantova, Grana Padano Theatre

13 Aprile - Bergamo, Teatro Creberg

14 Aprile - Piacenza, Teatro Politeama

19 Aprile - Ancona, Teatro Delle Muse