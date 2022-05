“Essere liberi” è il nuovo singolo di Coez

Il racconto di una libertà ritrovata dal sapore dolce-amaro: da venerdì 20 maggio in rotazione radiofonica Coez Giulia Ciavarelli







«Ringrazio pure i periodi più difficili che ci fanno capire meglio di ogni altra cosa quali sono le cose importanti»: con la sua consueta sincerità, Coez va dritto al cuore delle sue produzioni e le spiega ai fan sempre in maniera diretta e mai banale.

L'occasione è l'annuncio di un nuovo singolo «che non era previsto ma, come spesso accade, avevo delle cose da dire»: disponibile da venerdì 20 maggio in rotazione radiofonica, "Essere liberi" (Carosello Records) è accompagnato anche da un videoclip girato durante le date del tour che ha visto Coez in tutta Italia.

Il brano, prodotto da Sick Luke & Sine, dal sapore dolce-amaro, è il racconto di una libertà ritrovata, ma non cercata, è accompagnata da un senso di solitudine, il prezzo da pagare per poter essere liberi. In apertura, un ritornello tutto da cantare con una melodia dolce ed eterea propedeutica ai live estivi in programma i prossimi mesi.

La nuova canzone arriva proprio a chiusura del "Volare Tour", che ha riportato l'artista sul palco in 15 date sold out in tutti i club d'Italia: non si interrompe la stagione concertistica ma il cantautore continuerà a incontrare il suo pubblico anche in estate.

Undici date nei principali festival italiani con uno show che continuerà a ripercorrere tutte le hit del passato e i nuovi brani appartenenti all'ultimo "Volare", disco certificato d'oro: la partenza è fissata per Este, per poi continuare a Todi, Lignano Sabbiadoro e Cattolica, tra le tante. I biglietti per tutte le date sono in vendita online sul sito di Vivo Concerti e presso tutte le rivendite autorizzate.

Il tour estivo

15 luglio - Este, EstEstate Festival

16 luglio - Alba, Collisioni Festival

28 luglio - Francavilla al Mare, Shock Wave Festival

1 agosto - Todi, Umbria Music Festival

15 agosto - Paestum, MaCo Festival

17 agosto - Roccella Jonica, Roccella Summer Festival

21 agosto - Lignano Sabbiadoro, Arena Alpe Adria

27 agosto - Cattolica, Arena della Regina

2 settembre - Vigevano, Estate in Castello

9 settembre - Agrigento, Festival Il Mito

10 settembre - Catania, Sotto il Vulcano Fest