Estate 2022: le canzoni più ascoltate secondo Spotify

Nel mondo trionfano Harry Styles e Bad Bunny, in Italia domina la classifica Fedez con Tananai e Mara Sattei Giulia Ciavarelli







Settembre è sinonimo di ripartenza ma anche di bilanci: come ogni anno, Spotify ci rivela le hit più ascoltate dell'estate che sta per concludersi. A tutto volume sotto l'ombrellone, le canticchiamo con gli amici, diventano la colonna sonora perfetta di viaggi in macchina o feste in spiaggia: i tormentoni estivi sono freschi, orecchiabili e perfetti per tenerci compagnia nei mesi più caldi.

Chi sono stati gli artisti che hanno registrato più ascolti su Spotify nell'estate 2022? Dopo aver fatto tappa in Italia con due concerti, e averne annunciato uno a Campovolo il prossimo anno, Harry Styles si conferma il re di questa stagione con la sua "As it was": in cima alle classifiche globali, ha registrato oltre 610 milioni di stream solo negli ultimi tre mesi.

A sorpresa, Kate Bush si conquista un secondo posto con la sua "Running up that hill" (1985) diventata virale dopo essere stata scelta come colonna sonora dell'ultima stagione di "Stranger Things". Si conquista il podio anche Bad Bunny: il cantante portoricano è presente ben 5 volte nella top 10 globale.

Nel nostro Paese, invece, vince la melodia orecchiabile de "La dolce vita": il trio Fedez, Tananai e Mara Sattei si conquista il primo posto con il loro inno alla spensieratezza. Segue “Shakerando” di Rhove e “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari, singolo che racconta la libertà di chi ha saputo trovare il suo posto nel mondo.

Ecco di seguito le classifiche musicali dell'estate 2022 secondo i dati raccolti da Spotify.

Le 10 canzoni più ascoltate a livello globale

Harry Styles - As it was Kate Bush - Running up that hill (A deal with god) Bad Bunny, Chencho Corleone - Me porto bonito Bad Bunny - Tití me preguntó Joji - Glimpse of us Bad Bunny, Bomba Estéreo - Ojitos lindos Bizarrap, Quevedo - Quevedo: Bzrp music sessions, Vol. 52 Bad Bunny - Efecto Bad Bunny - Moscow mule Glass Animals - Heat Waves

Le 10 canzone più ascoltate in Italia