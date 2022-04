Eugenio in via di Gioia: il nuovo singolo è “Terra”

Dopo la maxi scritta a Torino, la band torna con un brano che anticipa il nuovo disco in uscita il 20 maggio Giulia Ciavarelli







La prima canzone d'amore non si scorda mai: gli Eugenio in via di Gioia tornano con un nuovo singolo, "Terra" è in rotazione radiofonica da venerdì 8 aprile. Una novità discografica che segue il flash mob di piazza San Carlo a Torino, dove la settimana scorsa è apparsa una maxi scritta: «"Ti amo ancora" è una dichiarazione d'amore sincera, una presa di coscienza proattiva verso una Terra che va curata» racconta la band, che ha documentato questa esperienza di condivisione anche nel videoclip ufficiale diretto da Niccolò Roberto Roccatelli.

Un grido di cambiamento che si riflette sull'inedito, incipit di un nuovo percorso: «"Natura Viva", il nostro ultimo album, ha visto il suo culmine quando abbiamo piantato una foresta partecipata in Trentino Alto Adige. Il prossimo disco è la promessa che porteremo la natura in città per trasformare il grigio cemento in giungla urbana».

«Iniziamo dal luogo in cui viviamo, insieme alle persone più vicine. Reti di micro rivoluzioni che confluiscono nel grande cambiamento di cui tutti abbiamo bisogno. “Terra” è solo l’inizio».

Dopo la pubblicazione del nuovo album prevista per il 20 maggio, la band andrà in tour: «Iniziamo a vederci questa estate e cantare insieme lungo tutto lo stivale. Le date sono in continuo aggiornamento!» scrivono sui social. La partenza è fissata a Roma, per poi suonare a Bologna, Padova, Milano, Torino, Genova, Firenze, Bergamo e infine Lignano Sabbiadoro.

Le date del tour

29 giugno - Roma, Villa Ada

5 luglio - Bologna, Botanique

7 luglio - Padova, Parco della Musica

8 luglio - Milano, Carroponte

15 luglio - Torino, Flowers Festival

16 luglio - Genova, Balena Festival

24 luglio - Firenze, Ultra Vox

6 agosto - Bergamo, Nxt Station

20 agosto - Lignano Sabbiadoro, Nottinarena