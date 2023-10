“Everyday” di Takagi & Ketra con Shiva, Anna e Geolier: l’amore inquinato dalla gelosia

Dal 13 ottobre, una storia cantata da tre punti di vista diversi. Una ballata urban ipnotica Alessandro Alicandri







Negli ultimi anni abbiamo visto Takagi & Ketra surfare tra scena pop e scena urban con grande disinvoltura, portando la loro curiosità musicale in contesti anche molto diversi cercando di non apporre mai lo stesso stampo in maniera ripetitiva, mettendosi al servizio del brano e degli artisti ospiti e non tanto del loro nome. Con questo spirito nasce "Everyday", un brano scritto e realizzato con Shiva, Anna e Geolier, un trittico che riassume in modo perfetto gli ascolti della generazione Z (e non solo).

Il brano parla dell'atmosfera pesante che si crea in un rapporto guidato dalla gelosia, dove il sentimento dell'amore e quello del possesso si accavallano e si confondono, in un rapporto fatto non di serenità, ma di pericolo imminente. La ballad urban ha come caratteristica principale, molto interessante: l'alternanza del pre-ritornello e del ritornello cantato da tutte e tre le voci coinvolte, raccontando la stessa storia da tre punti di vista differenti.

Molto interessanti sono le parole di Geolier in dialetto campano che riesce a riassumere con immagini vivide il senso di sospensione e avvelenamento di un rapporto non sano, in cui ogni giorno sembra sia di amare che di affogare.