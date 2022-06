“Extasi” di Fred De Palma: il primo ascolto

Il 27 giugno Fred De Palma torna con la sua scarica di adrenalina. Ci farà scatenare Alessandro Alicandri







Tutta la potenza di Fred De Palma è qui. Niente collaborazioni, niente "rifacciamo la stessa cosa per l'ennesima volta", solo ed esclusivamente divertimento senza compromessi. La formula del nuovo singolo di Fred, “Exstasi“ è semplice ma esplosiva. In un primo minuto costruito in modo perfetto, arriva un crescendo dalle reminiscenze dance (bravissimi Takagi & Ketra per la produzione) che si trasforma in un coro da stadio, un coro che celebra la liberazione dalle inibizioni, la voglia di andare su di giri, il bisogno di celebrare il corpo femminile, la primordiale necessità di ballare. La canzone, scritta con Miky La Sensa, e Paolo Antonacci, è un singolo abbastanza nuovo per l'artista che ancora una volta porta sì strofe e barre dove si respira il suo amato reggaeton, ma lo mescola con suoni dal sapore house. Dopo anni dove la parola “pubblico” è stata in disuso, è come se la gente Fred avesse deciso di evocarla... con una stregoneria.