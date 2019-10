Fabri Fibra: “Come mai” è il nuovo singolo con Franco 126

Il brano anticipa il primo "best of" del rapper in uscita il 25 ottobre: "Il tempo vola" conterrà alcuni inediti e molte hit tra le più amate della sua carriera

11 Ottobre 2019 | 12:00 di Giulia Ciavarelli

Le prime volte non finiscono mai e questo è il turno di Fabri Fibra che il 25 ottobre pubblicherà su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico la sua prima raccolta di successi. Si intitola "Il tempo vola (2002-2020)" per Island Records: «All'interno troverete tutta una serie di brani, dalle prime uscite fino a quelle più recenti. Ci saranno anche inediti, rarità e outtakes» racconta sulla sua pagina Instagram. Il disco sarà disponibile in numerose versioni, già in preorder su Amazon: il triplo cd con i successi, brani inediti e outtakes, un Super Deluxe Box, il Singles Box e infine il vinile con cinque brani mai pubblicati prima.



Il greatest hits, che arriva a due anni dal pluripremiato "Fenomeno", è anticipato da una canzone: "Come mai" è il nuovo singolo scritto in collaborazione con Calcutta e interpretato con Franco126. A questi nomi, già garanzia di un buon prodotto radiofonico, si aggiunge la produzione di Dardust. La canzone è disponibile in radio e in streaming da venerdì 11 Ottobre.