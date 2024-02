Fabri Fibra pubblica “In Italia 2024”, con Emma e Baby Gang

A 17 anni dal brano originale in collaborazione con Gianna Nannini, ecco una nuova versione aggiornata Fabri Fibra Credit: © Enrico Rassu Redazione Sorrisi







Era arrivato a sorpresa sui social di Fabri Fibra l’annuncio dell'uscita, da venerdì 23 febbraio, di "In Italia 2024", una nuova versione della traccia del 2008. Dall’annuncio mancava però un'informazione importante. Ora che il brano è disponibile ecco svelato con chi ha collaborato il rapper per questa riedizione: Emma e Baby Gang.

Il brano originale, prodotto da Big Fish, vedeva accanto a Fibra l’iconica voce di Gianna Nannini ed era l’unico estratto della riedizione del quarto album di Fibra “Bugiardo”.

«"In Italia 2024" è la dimostrazione di come una canzone, a distanza di 17 anni dalla sua pubblicazione, può avere ancora qualcosa da dire tanto da riuscire a farsi strada da sola e far sentire a tutti la necessità di rinascere in una nuova versione, con nuove voci e nuove rime» ha detto lo stesso Fabri Fibra.

Da lunedì 19 febbraio su Netflix è arrivato “Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia”, la competizione rap che vede Fabri Fibra giudice insieme a Geolier e Rose Villain. Alle prime quattro puntate seguiranno gli episodi 5,6 e 7 il 26 febbraio e l’episodio finale il 4 marzo.