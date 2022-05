“Farfalle”, l’inedito di Michele Merlo dopo la sua morte

A quasi un anno dalla sua scomparsa, un nuovo inedito dell'artista diventato noto a “Amici” Alessandro Alicandri







Avevamo già parlato di come la morte di Michele Merlo avesse lasciato nel pubblico di “Amici” (e non solo nel pubblico del talent show) un vuoto incolmabile, pur non avendo una popolarità sconcertante, nonostante il suo talento in vita fosse stato per molti dimenticato. Il 7 giugno del 2021 Michele ci ha lasciati in circostanze davvero incredibili: una leucemia fulminante e una successiva emorragia cerebrale l'hanno portato via, senza possibilità di salvezza, a soli 28 anni. La musica per fortuna non può morire e “Farfalle”, il nuovo brano (pubblicato il 27 maggio) ascoltata adesso, sembra un messaggio urgente, attualissimo. È un messaggio vivo.

È una delle poche canzoni registrate prima della sua scomparsa e doveva far parte di un nuovo album di cui c'era ancora (ed è rimasto) pochissimo materiale. "Farfalle“ è una canzone piena di rabbia che racconta dei fallimenti e critica l'esagerata affermazione di se stessi, tra percezioni distorte e bisogno di ritornare con i piedi per terra. "Ho mille mostri che gridano come iene e di questi quattro sogni non so più che c***o fare”, urla come in un grido di dolore polemizzando sui sogni che si infrangono, sulla falsità di chi ti abbandona e sul bisogno di ricominciare l'ennesima vita sperando di non cadere e farsi male ancora.

Il 6 giugno l'evento "Michele Tra le righe" celebrerà nella sua Rosà (in provincia di Vicenza) la sua vita e la sua musica e sarà anche un evento benefico i cui fondi saranno donati alla Fondazione Città della Speranza Onlus per sostenere i progetti di ricerca ed assistenza alle malattie pediatriche ed all’ Associazione “Romantico Ribelle” che manterrà vivo il ricordo di Michele attraverso le testimonianze di chi l'ha conosciuto e amato.