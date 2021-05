Fasma torna con il nuovo singolo “Indelebile”

Dopo Sanremo, l'artista pubblica un brano dalle sonorità rock

Dopo aver partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Parlami", Fasma, al secolo Tiberio Fazioli, è pronto a tornare sulla scena musicale con una nuova canzone in rotazione radiofonica da venerdì 8 maggio. Prodotto da GG, "Indelebile" è il brano che mira a racchiudere i ricordi in un testo musicale affinché siano custoditi per sempre.

«"Indelebile" è intensità, verità, uno sfogo su musica. Siamo qui per raccontare il nostro punto di vista e la musica, ancora una volta, è il nostro modo per farci capire dal mondo esterno. I ricordi sfumano nel tempo, servono delle prove, delle testimonianze, dei libri, per poter continuare a ricordare. In questo caso, è una canzone a renderli indelebili» ha commentato l'artista.

Per ascoltare tutte le canzoni dal vivo, bisognerà attendere ancora un po': Vivo Concerti, infatti, ha posticipato i concerti, riprogrammandoli per venerdì 5 novembre 2021 al Teatro Centrale di Roma e domenica 7 novembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano.