Fast Animals and Slow Kids con Ligabue per il nuovo singolo “Il tempo è una bugia”

«Noi siamo i Fast Animals and Slow Kids e veniamo da Perugia»: il loro saluto al pubblico è diventato ormai un rituale portafortuna che anche giovedì 15 settembre si è ripetuto con grande emozione davanti al pubblico del Carroponte. E mentre Aimone Romizi e soci si esibiscono nella tappa milanese, su tutte le piattaforme digitali era già in circolazione il loro nuovo singolo con un'ospite d'eccezione: una collaborazione inedita, che sorprende e incuriosisce, quella tra la rock band perugina e Luciano Ligabue.

È un momento speciale i Fask: tra live show di grande successo in giro per l'Italia e la celebrazione di una carriera decennale contenuta in sei album d'inediti pubblicati fino a ora, sono riusciti a conquistare uno stuolo di fedelissimi fan che hanno festeggiato con la band l'annuncio di una collaborazione davvero speciale.

Esce venerdì 16 settembre "Il tempo è una bugia": «Due generazioni che si raccontano, che si confrontano, che descrivono i primi ricordi legati alla musica e alla propria provincia, due generazioni che nella musica si incontrano, al di là dei confini di un tempo che fa finta di passare e non passa mai, per nessuno, a nessuna età» raccontano.

In merito alla partecipazione di Ligabue: «È stata per noi un’occasione di crescita straordinaria. Un confronto illuminante e diretto con una persona appassionata, profonda e sincera che ha scritto straordinarie pagine della storia della musica italiana. Lavorare fianco a fianco sull’arrangiamento, sulla melodia, sull’utilizzo cosciente delle parole e, più in generale, sulle emozioni che volevamo trasmettere attraverso una canzone è stata un’esperienza che porteremo per sempre con noi».

Dopo una lunga serie di concerti, ci sarà il gran finale proprio nella loro Perugia il 17 settembre ai Giardini del Frontone: i biglietti sono ancora disponibili sul sito ufficiale di Vivo Concerti.