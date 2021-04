Federico Rossi, il primo singolo da solista è “Pesche”

Dopo la separazione da Benji ecco anche il suo debutto da solista Federico Rossi Giulia Ciavarelli







Si sono lasciati alle spalle il successo di Benji e Fede e stanno costruendo le loro carriere da solista: dopo l'esordio di Benjamin Mascolo con "California", tocca a Federico Rossi debuttare nel mondo discografico. Si intitola Pesche il nuovo singolo in uscita venerdì 9 aprile su tutte le piattaforme digitali con una produzione firmata ITACA. Non solo: insieme a Rossi c'è un team di producer formato da Merk&Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.

Nonostante il sentimento e la voglia di stare insieme, spesso non è facile raccontarsi all'interno di un rapporto e si fa fatica a lasciarsi andare: è il concetto cui ruota intorno "Pesche", un brano che non si discosta molto dalle precedenti produzioni del duo dei record. È un singolo che profuma d'estate e si accompagna a sonorità fresche e leggere.

«Volevo regalare al pubblico un pezzo che sapesse divertire, in un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo. Il brano nasce da una forte consapevolezza: il timore di rivelare completamente me stesso all’interno di una relazione» racconta il cantante.

«In "Pesche", in modo molto ironico e leggero, descrivo la mia personale liberazione da questo stato d’animo. Per quanto abbia bisogno di tempo per lasciarmi andare, è impossibile nascondere un sentimento nuovo e, anche se lungo il percorso è possibile trovare diversi ostacoli, vale la pena viverlo. Perché se questo non è amore, non può essere altro che…pesche!» conclude.