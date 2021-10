Federico Rossi: “Sol y Mar” è il nuovo singolo con Ana Mena

Un brano sognante e nostalgico, da ascoltare dal 22 ottobre

«Sognante e nostalgico»: Federico Rossi e Ana Mena scelgono di descrivere così "Sol y Mar”, un singolo scritto nel periodo estivo, ma su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 22 ottobre. Si forma una nuova coppia musicale, che si è riunita nei mesi precedenti per scrivere la canzone insieme a Jacopo Ettore e il team di Itaca.

«È un brano simbolo di un percorso di cui sono sempre più felice, una collaborazione frutto di una stima reciproca. Conosco Ana da tanto e ho sempre amato il modo in cui canta e la sua capacità di espressione, soprattutto in mondi musicali diversi dal solito come in questa canzone» racconta l'artista.

Entrambi sono reduci da numerosi successi: se abbiamo trascorso i mesi estivi ascoltando le tre hit di Federico Rossi, ("Pesche", “Non è mai troppo tardi" e “Movimento lento"), abbiamo imparato a conoscere Ana Mena grazie alle fortunate collaborazioni con Fred De Palma e Rocco Hunt. La cantante spagnola, inoltre, colleziona 19 dischi di Platino nel nostro Paese e 16 in Spagna.

«Ci siamo rincontrati questa estate con la spensieratezza e la curiosità di due bambini che vogliono giocare, ci siamo proposti di vederci per scrivere qualcosa insieme: così è nata "Sol y Mar", in maniera molto naturale. Il brano racconta di rapporti impossibili, quelli che per un motivo o per l’altro non si possono vivere nel quotidiano, proprio per questo vengono vissuti nel pieno dei rari attimi condivisi e si prolungano nei pensieri di quando si è distanti, ma vicini allo stesso tempo» conclude Federico raccontandoci del loro primo incontro.