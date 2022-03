Federico Rossi torna con il nuovo singolo “Ti penso spesso”

Dopo la collaborazione con Ana Mena, una canzone (e un cambio di look) per inaugurare un nuovo capitolo musicale Giulia Ciavarelli







La prima cosa che si nota è il suo cambio di look, forse l'aspetto più evidente di questo nuovo capitolo discografico. Federico Rossi volta pagina e si presenta ai fan con i capelli tinti di rosa, ma soprattutto con un nuovo singolo in uscita. Si intitola "Ti penso spesso" ed è disponibile da venerdì 25 marzo su tutte le piattaforme digitali.

L'ultima volta che lo avevamo incontrato era in compagnia di Ana Mena, insieme si erano ripromessi di fare una canzone: il risultato porta il nome di "Sol Y Mar", la hit premiata dal pubblico a colpi di record tra stream e visualizzazioni. In quell'occasione abbiamo parlato di futuro: «Ho sperimentato tante cose, step by step» ci aveva detto Federico.

Il primo passo musicale per ripartire è "Ti penso spesso": «Sono elettrizzato dall’idea di poter condividere una canzone che mi ha accompagnato in questi ultimi mesi, nei quali ho scritto tanto e sperimentato varie sfaccettature del mio essere. Sarà che in quest’anno caotico mi è sorta la necessità di buttare energia e adrenalina…ma questo pezzo porta con sé una storia che voglio raccontarvi, mettendomi in gioco un’altra volta» conclude.