Fedez: il nuovo singolo è “Bimbi per strada (Children)”

11 Giugno 2020 | 10:31 di Giulia Ciavarelli

Dopo un momento di pausa, il 2020 è l'anno che segna il ritorno di Fedez alla musica. Lo abbiamo visto prima al fianco di Cara ne "Le feste di Pablo" e poi nel singolo "Problemi con tutti (Giuda)", il cui video su YouTube è stato realizzato da Marc Tudisco, art director tedesco specializzato in 3D design, ora l'artista pubblica un terzo brano: si intitola "Bimbi per strada (Children)" e da giovedì 12 giugno è disponibile in radio e in digitale.

«Non è pensata per essere una hit estiva. Ho scritto il testo in quarantena, è stato bel viaggio» commenta Fedez durante una diretta sul profilo Instagram in occasione dell'uscita del brano a mezzanotte. In "Bimbi per strada", l'artista si serve di una tendenza molto diffusa nella composizione della musica pop contemporanea, ovvero l'interpolazione: infatti, il flow di Fedez si muove sulla musica di "Children", la hit da oltre 5 milioni di copie vendute firmata da Robert Miles. Il dj e produttore italiano, scomparso nel 2017, schizzò in testa alle classifiche proprio con questo brano nell'anno di pubblicazione del successo (1996) in ben dodici paesi europei.

«Ho fatto un altro pezzo, uscirà tra un po'» conclude Fedez, che attualmente dovrebbe essere a lavoro su un nuovo progetto discografico.