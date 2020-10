Fedez: il video del nuovo singolo “Bella storia”

06 Ottobre 2020 | 15:48 di Giulia Ciavarelli

«Se proprio devo cucirmi addosso un simbolo voglio essere quello della pace. Siate gentili, la violenza non ha mai fatto ridere. Mai sottovalutare l’amore: siamo ancora vivi no? E allora usiamolo questo cuore»: capelli color arcobaleno e il simbolo della pace sulla nuca, Fedez si presenta così ai fan per presentare il nuovo singolo, il quinto della strada musicale intrapresa dall'artista nel 2020.

È uscito il 25 settembre in radio e in digitale "Bella storia", che segue al successo della hit estiva "Bimbi per strada (Children)", nel video dalle atmosfere Anni 80 c'è anche Chiara Ferragni, con tanto di permanente.



«Con Stefano Clessi e Dargen D'Amico siamo andati in studio e abbiamo iniziato a fare tanti pezzi. Tra questi c'era anche "Bella storia", l'abbiamo scritta circa un anno fa» racconta Fedez durante una diretta sui social poco prima dell'uscita del brano. Prodotto da d.whale, ha sonorità che riprendono quelle degli Anni 80 con atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. «Amami sottovoce, se no ti rubano l’idea» canta il rapper milanese raccontando la voglia di buttarsi senza freni in una relazione per vivere al massimo ogni attimo.