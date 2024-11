“Feeling” di Elodie e Tiziano Ferro: il loro atto d’amore verso la musica

Dall'8 novembre, il loro primo brano insieme suona già come un classico Alessandro Alicandri







Fin dalle prime foto immaginavamo che il primo brano di Elodie e Tiziano Ferro, "Feeling", sarebbe stato molto speciale. L'8 novembre si conferma essere non solo un brano creato "da un fan con una fan", ma soprattutto un atto d'amore verso la musica. Prodotto dall'elegante Golden Years (ha lavorato, per fare un esempio, al brano "I letti degli altri" di Mahmood), "Feeling" emana purezza.

Il brano sembra esplorare un amore proibito, passionale, problematico ma elettrizzante. Quando si vive una relazione concreta, ma al tempo stesso impossibile. Nel nascondersi esiste solo uno "strato" del rapporto, quello dell'attrazione fisica e mentale: è una questione di "feeling".

Dietro un rapporto così trascinante (di solito verso un burrone) c'è spazio per una marea di emozioni contrastanti che Tiziano Ferro nella terza parte del brano ci schiaffa in faccia come solo lui sa fare. "Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono", dice, mentre guarda negli occhi la realtà più cruda tra sentimento e risentimento.

Il brano si erge sulle sonorità rhythm and blues che tra la fine degli Anni 90 e il 2000 hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo, citando questo genere anche nel testo del brano. Risuonano come sfumature le TLC e viene citata anche "Try again" di Aaliyah, un successo clamoroso di quegli anni, brano fortissimo ancora oggi dopo più di 20 anni.

Usando quell'approccio, "Feeling" suona come un classico, con un testo che sa essere morbido e ruvido nello stesso momento, con degli attimi di libertà vocale che nel pop non ci si prende più tanto spesso. Elodie e Tiziano Ferro hanno dato vita a un brano elegante e luminoso che abbraccia un'idea di pop pensata per rimanere nel tempo.