“Feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay: l’amore può davvero farci volare

Speriamo che amiate molto la sensazione di volare perché in questo nuovo brano dei Coldplay l'idea è quella di prendervi per mano e portarvi nei luoghi dove i sentimenti ci sollevano da terra e ci fanno sognare un mondo più colorato, più degno di essere vissuto. "Feelslikeimfallinginlove” (scritto tutto attaccato) rivela già dal titolo le sue intenzioni, in un brano che riprende a piene mani le atmosfere sonore dei loro brani più energici, con la produzione inconfondibile di Max Martin e la loro energia inesauribile.

Il brano suonato a Budapest, in Ungheria, durante l'attuale tour che toccherà l'Italia e Roma il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, ha al suo interno un passaggio bellissimo: "So che sono nato per uccidere ogni angelo sul mio davanzale, ma è così buio qui dentro che spalancherò le finestre". Il fatto che parli di un amore che sembra come la prima volta non può che essere la più bella dedica d'amore a Dakota Johnson, l'attrice che dopo una lunga relazione con il cantante Chris Martin nata da una frequentazione nel 2017, lo scorso marzo è scaturita in un fidanzamento ufficiale.

L'attesa è naturalmente per il loro nuovo album "Moon music", in uscita il 4 ottobre, un disco rivoluzionario perché ribadirà il loro consolidato impegno per l'ambiente con i formati che per la prima volta al mondo saranno EcoCD e LP EcoRecord, quindi cd e vinili realizzati con plastica per lo più riciclata e con un impatto di anidride carbonica ridotta dell'85%. La copertina mostrerà uno scatto (difficilissimo da produrre) di un arcobaleno lunare. Certo che se non ci pensano i Coldplay a farci sognare...