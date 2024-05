“Femme fatale” di Emma, una canzone… irresistibile

Dal 3 maggio, un brano scatenato, da ballare e ricco di emozioni Alessandro Alicandri







Emma è reduce da mesi meravigliosi, di rinascita. Il suo Sanremo fatto per il pubblico e per sé stessa continua: "Apnea" è ancora tra i 50 brani più ascoltati in Italia ed è disco di platino. "In Italia 2024", riedizione e parziale riscrittura del brano di Fabri Fibra con la partecipazione sua e di Baby Gang, ha trovato il favore dalle radio nonostante non si tratti di un brano del tutto inedito.

Dal 3 maggio arriva "Femme fatale", un singolo che ha i connotati dell'ennesimo asso nella manica, capace di sparigliare le carte e stupire.

Il brano parte piano e voce e sembra una canzone romantica. In effetti lo è, finché parte la festa. Il brano, scritto da Jacopo Ettorre che ha composto anche la musica con i produttori Jvli e Starchild, ha un ritmo serratissimo che se non è quello della techno, ci somiglia moltissimo.

Mentre fa ballare l'ascoltatore, racconta di come non c'è verso che una donna come lei si mostri diversa da quello che è davvero, una bambina che in amore è rimasta come quando era da piccola. Tutt'altro che donna fatale, piuttosto invece una donna fragile, spesso incapace di voltare le spalle al passato e guardare al futuro senza paure.

Tra scorci francesi e ricordi indelebili, "Femme fatale" è un brano che parla il linguaggio della musica in stile "high and fast" che si ascolta oggi sui social, con un occhio sempre rivolto al contenuto e all'emozione viscerale, che in Emma non manca mai.