“Ferma a guardare”: il nuovo singolo di Ernia feat. Pinguini Tattici Nucleari

20 Gennaio 2021 | 10:34 di Cecilia Esposito

Non una semplice collaborazione, ma un vero e proprio incontro tra due mondi apparentemente lontani. Eppure, mai come in questo periodo rap e cantautorato-pop sono andati così d'accordo. È proprio il caso della nuova versione di "Ferma a guardare", il brano di Ernia riarrangiato con i Pinguini Tattici Nucleari. Il singolo, già presente nell'album di successo del rapper "Gemelli", è una canzone d'amore dalla melodia contagiosa e in questa nuova veste si mantiene in perfetto equilibrio tra rap, indie e pop, riuscendo a sintetizzare il meglio dei due mondi e soddisfacendo i gusti musicali di ogni generazione.

Questa nuova versione di "Ferma a guardare" è nata quest'estate in modo spontaneo, come hanno raccontato i Pinguini Tattici Nucleari: «Ernia ha fatto la gavetta, come noi, e ci sono molte analogie tra i nostri percorsi, per quanto facciamo generi diversi. È saltata fuori l'idea di provare a fare qualcosa insieme, di mischiare le nostre rispettive visioni musicali». Mentre Ernia ha aggiunto: «I Pinguini Tattici Nucleari sono dei veri professionisti, lo sapevo, ma mi è rimasto fortemente impresso come hanno subito preso a cuore la traccia lavorandoci per poter far coesistere le nostre figure artistiche».

Insomma, un altro colpo a canestro per il rapper milanese, che dopo il successo della sua hit "Superclassico", uscita lo scorso giugno, continua a presenziare nelle più importanti classifiche nazionali.