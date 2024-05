“Festa totale” di Paola & Chiara: siete pronti a ballare?

Paola & Chiara nell'estate del 2024 hanno intenzione di farci ballare a più non posso e con il loro nuovo singolo "Festa totale" ci riusciranno sicuramente. Disponibile dal 24 maggio e scritto con Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Riccardo Scirè con la produzione di Zef e Scirè, è un brano disco dance vicino nello spirito al loro grande successo sanremese del 2023, "Furore". Il team di scrittura è in gran parte quello di "Pistolero" di Elettra Lamborghini, a garanzia di una leggerezza spensierata che anche qui si respira a pieni polmoni, in una celebrazione della storia della musica queer europea e internazionale.

Con le sequenza di violini alla Gloria Gaynor, ma anche con il ritmo tribale che accompagna la parte finale del brano, raccoglie tutti gli ingredienti sonori perfetti per scatenarsi: è impossibile rimanere fermi. "Festa totale", come dice il titolo stesso, è un'apripista perfetto per un'estate 2024, questa volta con un esplicito omaggio alla comunità LGBTQiA+ che è da sempre nei pensieri e nella musica del duo.