“Finimondo”: il nuovo singolo di Myss Keta

La bionda più esplosiva della musica italiana torna, insieme alla voce di Edoardo Vianello, per farci sognare un'estate piccante Myss Keta Credit: © Teresa Ciocia Cecilia Esposito







Che sarà mai un capello biondo sul gilet? Si domandava Edoardo Vianello nella sua intramontabile "Il capello", reinterpretata in salsa barbecue da Myss Keta per il suo nuovo singolo "Finimondo", dal 13 maggio anche in radio, che anticipa il suo nuovo album "Club Topperia" in uscita il 27 maggio.

Il brano ha tutte le carte in regola per diventare il vostro tormentone estivo preferito: un incontro in riviera si trasforma in un weekend in stile "Paura e delirio a Las Vegas", ma a Gabicce Mare, sulle note retrò della canzone Anni 60, ma campionata in chiave techno. Protagonista la nostra Myss Keta che sfreccia sul lungomare a bordo di una Giulietta Spider, sfoggiando un biondo alla Raffaella Carrà, in compagnia del produttore Greg Willen, che non dorme da due giorni.

Il video

La scena è un bel finimondo già così, ma aggiungete un videoclip realizzato ad hoc che rende le nostre fantasie vivide e reali – e ancora più pazze. A rendere i nostri sogni di un'estate bollente a ritmo di una "cassa dritta" ci ha pensato No Text Azienda, team milanese che si occupa di videomaking tra i più visionari in Italia. Hanno collaborato con artisti e artiste ben noti dalle Alpi alle Ande, ma anche con brand di fase globale. Il video è un party psichedelico dove tutto sembra lecito per il piacere dei nostri sensi – tra le ragazze di Myss Keta ci sono anche Big Mama e Boyrebecca.