“Fino al blackout” di Baby K: il suo pop, le sue regole

Dal 19 aprile, un nuovo brano tutto da ballare. Senza freni e inibizioni Alessandro Alicandri







Se esiste un manuale di istruzioni del pop, Baby K le regole se le scrive da sola. La sua regola numero uno è: cambiare, sempre. Con "Fino al blackout", il suo nuovo singolo pubblicato il 19 aprile, il mondo multi-sfaccettato dell'artista si arricchisce ancora una volta.

Con le sue sonorità house, un approccio morbido nel sound e pungente nel testo, Claudia parla di se stessa, dell'affermazione di una donna che non accetta alcun limite o coprifuoco in una serata che si preannuncia indimenticabile. Il brano scritto e prodotto da lei con Macs (Massimo Barberis), è un concentrato di divertimento che si contestualizza benissimo, con i suoi molti livelli di lettura, in un discoteca, in radio, sui social. Il pop di Baby K, questa è una garanzia, è pensato per parlare a chiunque.