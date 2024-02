Flaco G: “Hangar” è il nuovo singolo

Il nuovo singolo dell'artista di nuova generazione che affonda le sue radici nel grande rap statunitense Alessandro Alicandri







Nato il 26 novembre del 2001, Flaco G (il suo vero nome è Luca Pizzi) è al suo esordio nella nuova scena musicale con una passione smodata per il puro rap. Nell'epoca dove dilagano i nomi smaccatamente trap, Flaco G propone uno stile più vicino alla scuola di 50cent e Notorious BIG.

Non è un purista però: ama la scena urban attuale ma con un occhio rivolto anche all'estetica pop, visto che da sempre è appassionato alla musica e allo stile di Micheal Jackson, avvicinandosi anche al ballo. Esperto in freestyle, pubblica oggi "Hangar", nuovo singolo con influsso elettronico, sonorità crude e un testo denso e ipnotico, prodotto da Smookid e 4thenight. L'hangar, il parcheggio degli aerei, è per Flaco G un rifugio, uno schermo di protezione che lo difende dall'inferno del mondo esterno.

Su Spotify ha avuto un ottimo riscontro anche il brano "KAIOKEN".