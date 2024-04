“FoglieMorte” di Neffa con Fabri Fibra: un ritorno intenso e di grande valore

Dal 12 aprile, un nuovo brano dei due artisti che hanno contribuito a rendere popolare il rap in Italia Alessandro Alicandri







È una canzone molto particolare quella pubblicata il 12 aprile da Neffa con Fabri Fibra, innanzitutto perché ritroviamo, sul finale, Neffa in barre rap. "FoglieMorte" è un brano fuori dal coro che parla di un amore finito. Le foglie morte, calpestate da chi se ne va via, sono il simbolo di un sentimento ancora vivo ma destinato a scomparire, in una sofferenza che sembra il finale di un bellissimo film che finisce malissimo.

Quando c'è da dipingere il soffocamento di una vita che ti sta stretta, Fabri Fibra è forse il miglior interprete in assoluto. Nelle sue barre parla di una fuga dal dolore, ma anche da una versione di se stessi che si rifiuta, fatta di maschere che fa troppo male indossare.

Neffa aggiunge il suo carico da novanta raccontando, contemporaneamente, il desiderio di dire basta a una storia fatta più di simulazione che di verità, ma che al contempo testimonia il suo portarsi addosso ferite sanguinolente che non vogliono guarire.

"FoglieMorte" è un brano che, con il sound hip hop essenziale e avvolgente, ci riporta alle origini del rap italiano: uno sfogo al disagio, senza pose, solo cruda verità.