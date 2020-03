Frah Quintale è tornato col nuovo singolo “Contento”

05 Marzo 2020 | 10:23 di Cecilia Esposito

Scherzi a parte, Frah Quintale è tornato con un nuovo singolo che si chiama "Contento", e no, non parla di quanto lo rende felice fare musica. Piuttosto, in questo nuovo brano ci racconta di quanto adesso stia meglio dopo un periodo non proprio rose e fiori. Senza lamentele e malinconia romantica, ma anzi con un bel beat orecchiabile che vi entrerà subito in testa, Frah si guarda indietro e oggi può davvero dire che è contento.



Quasi un inno motivazionale, un mantra da ripetere quando non vi sentite al massimo, perché il vecchio saggio Frah ci insegna che ogni cosa ha il suo tempo e che dopo ogni caduta, ogni ferita, ogni tunnel buio, si torna sempre in carreggiata.

Proprio come ha scritto lui stesso sul suo profilo Instagram per annunciare il brano: "Sorrido con tutti i denti perchè è stato un periodo un po' strano, per certi versi non tanto bello. Ho capito che la felicitá è ciclica e che ogni momento del cazzo è una tappa obbligata per godersi davvero le cose quando tutto torna a posto". Adesso non ci resta che aspettare l'uscita del suo prossimo singolo, godercelo in qualche concerto estivo e così anche noi saremo contenti.

Le date estive

Milano - Mi Ami Festival

2 luglio - Padova - Sherwood Festival

9 luglio - Bologna - Oltre

10 luglio - Napoli - ExBase

18 luglio - Roma - Rock in Roma

19 luglio - Barolo (CN) - Collisioni Festival con Coez