Francesca Michielin: il nuovo singolo è “Occhi grandi grandi”

Un disco in cantiere, un podcast di successo e la nuova avventura da conduttrice a "X Factor" che sta per partire: la stagione è iniziata con tante novità per Francesca Michielin, che da venerdì 9 settembre torna con un nuovo singolo dall'attitudine rock.

Scritto da lei con Davide Petrella e Stefano Tognini, "Occhi grandi grandi" è un'ulteriore tassello del prossimo progetto discografico: una canzone d'amore dal sapore nu metal, insolito per la cantautrice, contaminato però da quegli elementi elettronici che da sempre contraddistinguono il suo percorso musicale. La ritroviamo in una melodia graffiante che esprime bene il senso del testo: la paura di sentirsi incapaci di comunicare, trattenuti, nonostante la voglia di sentire il cuore volare in alto.

Questo e altri successi saranno protagonisti di un tour nei teatri: Francesca Michielin tornerà suonare dal vivo nel 2023 con "Bonsoir! - Michielin10 a teatro", dodici date prodotte da Vivo concerti che la porteranno a esibirsi da nord a sud a partire dal 25 febbraio.

Le date del tour

25 febbraio - Pordenone, Auditorium Concordia

26 febbraio - Trento, Auditorium Santa Chiara

1 marzo - Roma, Sala Petrassi - Auditorium Parco della Musica

7 marzo - Firenze, Teatro Puccini

11 marzo - Fermo, Teatro Dell’Aquila

18 marzo - Mantova, Teatro Sociale

20 marzo - Milano, Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

23 marzo - Torino, Teatro Colosseo

31 marzo - Lecce, Teatro Politeama Greco

5 aprile - Bologna, Teatro Celebrazioni

13 aprile - Palermo, Teatro Al Massimo

14 aprile - Catania, Teatro Ambasciatori