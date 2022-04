Francesco Bianconi e Malika Ayane: “Perduto insieme a te” è il nuovo singolo

Insieme per la prima volta, la coppia pubblica una canzone d'amore disponibile da mercoledì 20 aprile Giulia Ciavarelli







Una coppia inedita per «Un'altra canzone d'amore per questi tempi maledetti di inquietudine e incertezza»: Francesco Bianconi chiama a collaborare Malika Ayane in "Perduto insieme a te", il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 20 aprile.

L'artista racconta anche come la scelta sia ricaduta su Malika: «È meravigliosa e dà come pochi sanno fare il soul a tutto ciò che tocca. Per soul non intendo il genere musicale ma il vento di gioia che certe voci hanno dentro anche quando cantano del buio più nero e della più profonda disperazione. Mi piace moltissimo la sua voce, la sua fisicità, il suo modo di porsi nell’interpretazione».

Oltre a tranquillizzare i fan («Il progetto Baustelle è parcheggiato, sto già scrivendo canzoni. Torneranno!» ammette), Bianconi pubblicherà un altro singolo firmato insieme alla cantante francese Clio e partirà con un tour da solista in giro per i teatri italiani nel mese di maggio.

Le date

12 maggio - Fermo, Teatro dell'Aquila

20 maggio - Firenze, Teatro Puccini

21 maggio - Roma, Auditorium Parco della Musica

24 maggio - Udine, Teatro Giovanni da Udine

25 maggio - Brescia, Teatro Grande

26 maggio - Rovereto, Auditorium Melotti